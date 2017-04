Bijna zomer! Laat jij alcohol staan?

Het is geen geheim voor iedereen die deze zomer met een sixpack of strakke bilpartij over het strand wil flaneren: alcohol kan je beter even laten voor wat het is.

Naast het feit dat je met een kater niet zoveel zin hebt om te sporten, zou alcohol je spieren ook echt afbreken. Zowel op de korte termijn als op de lange termijn heeft alcohol invloed op je sportprestaties.

Zo heb je na een avondje net iets teveel wijntjes minder kracht en uithoudingsvermogen. Ook je lever heeft het zwaar te verduren.

Spierpijn

De stoffen die je lichaam niet in het lichaam wil, worden daar afgebroken. Door alle gifstoffen die in alcohol zitten, is je lever dus keihard aan het werk. Maar om goed te sporten heb je je lever ook hard nodig, dit orgaan moet dus overuren draaien!

En die overuren betekenen spierpijn voor jou, want je lever kan niet alles tegelijk. Het zal kiezen tussen het afbreken van de gifstoffen uit alcohol of het zuur dat zich opbouwt in je spieren tijdens het sporten. Dan kiest je lever eerst voor de gifstoffen, waardoor de melkzuren in je spieren ophopen. En dat is precies wat spierpijn is.

Lange termijn

Als jij wel wil blijven drinken tijdens het behalen van die platte buik, moet je op de lange termijn rekening houden met het uit balans raken van de hormonen. En je raadt het al: die zouden juist wel in balans moeten zijn voor een ideale opbouw van spierweefsel.

Ook kun je op de lange termijn zelfs beschadigingen krijgen aan je slokdarm of maag, waardoor je vitamines en andere belangrijke stoffen minder goed opneemt. Die stoffen zijn natuurlijk noodzakelijk als je jouw sportieve lijf goed wil blijven voeden.

Wat doe jij?

Je lichaam is jou dus niet erg dankbaar, als jij gezellig nog een wijntje achterover slaat. Maar zou jij daarom alcohol tot de zomer kunnen laten staan? Zodat je je lichaam echt een keer à la Doutzen kunt trainen en deze zomer alle ogen op jou gericht zijn?