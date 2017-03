Deze planten overleven zelfs in jouw studentenhuis

Groen, leuk en bijna niet dood te krijgen. Zelfs in een chaotisch studentenhuis kunnen deze acht planten prima overleven. Handig voor iedereen die het gevoel heeft dat de plantjes al dood zijn voordat de gieter is gepakt.

1. ‘Onsterfelijke’ genezer

De oude Egyptenaren noemden de oersterke aloë vera al ‘de onsterfelijkheidsplant’. En deze bikkel overleeft inderdaad bijna alles, óók in handen van vergeetachtige watergevers. De stoere stekels doen het goed bij de mannen en de gelachtige vloeistof in de bladeren biedt uitkomst bij gebrek aan een EHBO-doos: desinfecterend bij wondjes en verzachtend bij verbranding. Het is ook een ideale plant als je geen zin hebt om telkens opnieuw naar de winkel te rennen voor een leuk cadeau. De aloë vera produceert namelijk babyplantjes, die het in een mooie pot ongetwijfeld goed doen bij je (schoon)moeder.

2. Na-het-stappenplant

De vrouwentong, oftewel sansevieria, is een ideale slaapkamerplant, zeker ook na een avondje stappen. Met liefde of lust heeft het niets te maken, de plant is vernoemd naar de ‘scherpe vrouwentong’, die de stekelige punt van het blad moet symboliseren. De plant zorgt juist ’s nachts voor meer zuurstof. Ook krikt ze de luchtvochtigheid in je huis op, zodat je minder snel last hebt van een droge keel. Zelf is de vrouwentong net zo dorstig. Je kunt haar beter te weinig dan te veel water geven. Moet lukken, toch?

3. De koning

De graslelie is de absolute koning onder studentenplanten. Hij vergeeft het je als je een paar keer vergeet om een slokje water te geven en is makkelijk te vermeerderen. Een keer kopen, eindeloos plezier. Wie wil dat nou niet? Deze luchtverfrisser houdt je longen bovendien mooi schoon.



Wil je de graslelie als dank voor dit alles eens lekker verwennen? Geef ’m dan twee keer per week een slokje water en eens per week een sproeibeurt.

4. De ‘wolf’ in schaapskleren

Op het eerste gezicht geloof je het niet. De rhipsalis vermomt zich als een hangplant, maar is toch echt een cactus. Bang hoef je voor deze ‘wolf’ in schaapskleren niet te zijn. Stekels heeft-ie immers niet. De rhipsalis, vlechtwerk in het Grieks, staat eveneens bekend als rotskoraal en kan zichzelf prima redden, ook als je ’m af en toe vergeet. Je kunt dus volop genieten van al zijn hangende schoonheid.

5. De stoerste

In tegenstelling tot de rhipsalis behoren veel cactussoorten tot de stoerste in plantenland. Ze zijn stekelig, prikken en als ze in de woestijn kunnen overleven, moet dat bij jou ook lukken. Hoe minder water, hoe beter, lijkt het haast. Dat geldt vooral in de winter. Om te overleven, zal de cactus dan betoverende bloemen (zaden) aanmaken. Op je zonnige vensterbank doet de gemiddelde cactus het ongetwijfeld goed. Er is veel keus, dus ga voor jouw favoriete vorm, grootte en/of bloem en de plant doet verder vrijwel alles zelf. Leuk weetje: in Mexico staat de cactus op het nationale wapen, samen met een slang en adelaar.

6. Geluksbrenger

Ben je een liefhebber van hang- en klimplanten? Probeer dan de scindapsus eens. De plant met de hartvormige blaadjes wordt ook wel een echte ‘mannenplant’ genoemd, en niet alleen omdat-ie zo makkelijk te verzorgen is. Scindapsus staat bekend als geluksplant en zou de eigenaar geld en roem kunnen bezorgen. Tegelijkertijd zuivert hij de lucht binnen. Win-win, dus. En met zijn weelderige groene ranken kun je je ook nog eens Tarzan wanen in de jungle. Nou ja, met een paar slokjes op en de nodige fantasie, natuurlijk.

7. ‘Groene stoner’

De zamioculcas – zami voor z’n vrienden – wint snel terrein in studentenhuizen. En dat is niet zo gek. De coole zami met zijn leerachtige bladeren is bijna niet kapot te krijgen. Of je ’m nu in het licht of donker zet, wel of geen water geeft, de zami blijft stralen. Je zou bovendien zo rustig worden van de plant dat hij door studenten is omgedoopt tot ‘groene stoner’.

8. Kampioen bijnamen

De peperomia is een ideale plant voor mensen zonder groene vingers. ‘Liefdevol verwaarlozen’ is zelfs de beste aanpak, volgens Bloemenbureau Holland en mooiwatplantendoen.nl. De luchtzuiverende peperomia heb je in vele soorten, maten en kleuren. Voor bijna ieder dus wat wils. De plant is bovendien kampioen bijnamen. Een kleine greep: zwanenkroos, dwergpeper, krokodillentranen en rattenstaartje. In Brazilië geven mensen de plant cadeau als ze vinden dat iemand wel een steuntje in de rug kan gebruiken.

Wil je meer weten over deze planten? Via de site www.mooiwatplantendoen.nl kun je alles over ze te weten komen.