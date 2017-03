Deze 90-jarige doet het beter in de gym dan jij

Tenzij je regelmatig traint, natuurlijk. Maar laten we wel zijn: de 90-jarige Vern uit Florida kan er wat van. Zijn video gaat inmiddels viral.

De hoogbejaarde Amerikaan besloot zijn verjaardag te vieren in de sportschool en trakteerde zichzelf op 24 loeizware pull-ups. Je moet er maar zin in hebben, laten we maar zeggen. Volgens zijn zoon is Vern ondanks zijn leeftijd niet uit de fitnessruimte weg te slaan en trainen vader en zoon regelmatig samen. Dat Vern deze oefening überhaupt kan uitvoeren, mag best een wonder genoemd worden. Hij brak als kind beide ellebogen.

In de beschrijving van de video doet zijn zoon een boekje open over dat voorval: „Als je je afvraagt hoe je in hemelsnaam beide ellebogen kunt breken: dat kwam omdat hij dollen was met grote gast die een bezemsteel in zijn handen had. Die gast sloeg zo mijn pa's ellebogen op de grond. Niet express natuurlijk, maar het heeft wel gevolgen gehad voor de rest van zijn leven."

Vernyboy

Vern aan het werk zien? Reis dan af naar Haines City, Florida. Volgens zijn zoon traint Vern op zondag, dinsdag en donderdag in de Anytime Fitness en kan hij wel een schouderklopje gebruiken. Liever digitaal? Vern gaat op Twitter schuil onder de naam VernyBoy.