Bejaard fitnessmodel schittert in Reebok-campagne

Hoe ouder je bent, des te minder je fit je bent. Toch? Mis! De Chinese Wang Deshun bewijst dat je nog altijd een échte sportheld kunt zijn, zelfs als je hoogbejaard bent.

De 81-jarige ‘fitboy’ schittert in de ‘Be More Human’-campagne van Reebok, samen met de acteurs Yuan Shansan en Wu Lei.

Bejing Fashion Week

Het is niet voor het eerst dat Deshun in de spotlights staat. Eerder liep hij shows tijdens de Bejing Fashion Week, schrijft Metro UK. Je zou denken dat de hoogbejaarde man al zijn hele leven op hoog niveau sport, maar niets is minder waar. „Wang is pas echt serieus begonnen met fitness op 70-jarige leeftijd. Daarmee heeft hij meegeholpen om China’s kijk op veroudering te veranderen en is hij hét voorbeeld dat je nooit te oud bent om je dromen na te jagen”, aldus sportmerk Reebok.

Reebok (een merk van Adidas) hoopt in China voet aan de grond te zetten als grootste fitnessmerk. Met dit 81-jarige fitnessmodel kan dat bijna niet meer mislukken, lijkt het.