Schrikkelkinderen: Op Facebook ben ik niet jarig

Eén keer in de vier jaar duikt 29 februari op in de kalender. Maar wanneer vier je je verjaardag als 29 februari in 2017 helemaal niet bestaat?

Lees ook: Noor kreeg 30 dates voor haar verjaardag

Ieder jaar zijn er zo'n 11.000 Nederlanders op 29 februari jarig. Die vieren het vaak op 28 februari of op 1 maart. Bob Dijkgraaf (25) kiest er bewust voor om het eens per vier jaar te vieren. Dan brengt hij ook een boek uit met evenveel verhalen als zijn echte leeftijd. Vorig jaar waren dat er zes, over drie jaar worden dat er zeven.

„Op papier ben ik vandaag 25 jaar, maar ik geef mezelf liever zes-en-een-kwart. Dan lijkt het alsof ik nog een heel leven voor me heb”, grapt hij. Zijn verjaardag slaat hij dit jaar heel bewust over. „Vroeger vierde ik het nog weleens op 28 februari, omdat het heel gek voelt om als februarikind je verjaardag in maart te vieren.”

Teleurgesteld

Dat doet hij inmiddels niet meer, om teleurstellingen te voorkomen. „Ik heb weleens gehad dat mijn moeder en broer dachten dat ik op 1 maart jarig zou zijn, terwijl ik het juist de 28e vierde. Of dat vrienden op 2 maart zeiden: Oh, ja! Je was jarig gisteren of eergisteren, toch? Ik waardeer het echt als iemand mij vandaag feliciteert, maar het voelt ook niet fair om dat iemand die dat niet doet kwalijk te nemen. Ik vier het daarom liever één keer per vier jaar. En dan gelijk groot.”

Toen de ouders van Karin Meijer (veertien-en-een-kwart) aangifte deden van haar geboorte, kregen ze te horen dat er best een dagje ‘gesmokkeld’ mocht worden. Karin is maar wat blij dat ze niet voor die optie hebben gekozen, zij ziet juist de voordelen van op 29 februari jarig zijn. „Ik vind het juíst leuk om een schrikkelkind te zijn, want dan heb ik het gevoel dat ik twee dagen jarig ben.” Dat gaat ook op voor dit jaar. Hoewel ze haar verjaardag meestal op 1 maart viert, was het kantoor vandaag al versierd.

Foto: Bob Dijkgraaf (foto: Ruud Ploeg) en Karin Meijer

Problemen op internet

Jarig zijn op een schrikkeldag is niet alleen bijzonder, maar kan het ook nog eens onhandig zijn. Op Facebook ‘kun’ je bijvoorbeeld niet op 29 februari jarig zijn. Als schrikkelkind kom je terecht in een soort twilight zone: op 28 februari staat dat het schrikkelkind in kwestie morgen jarig is en op 1 maart krijgen vrienden een notificatie dat diegene de dag daarvoor jarig was. Bob: „Op mijn zeventiende was Hyves nog hot and happening. Toen ik jarig was, kwam ik tot de ontdekking dat Hyves mijn verjaardag automatisch naar 1 maart had verschoven. Ik vroeg me al af waarom niemand me feliciteerde.”



Karin ondervindt alleen problemen als ze ergens haar geboortedatum moet invullen. „Laatst liep een site helemaal vast toen ik mijn horoscoop wilde invullen. Maar goed, als dat het probleem is, valt het allemaal wel mee.”