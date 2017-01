Qatar Airways op zoek naar lange Nederlandse dames

Lange dames opgelet: Qatar Airways is op zoek naar jullie!

De luchtvaartmaatschappij gaat volgende week zaterdag 28 januari in Amsterdam op zoek naar lange dames tijdens een event in het Raddison Blu hotel. Wil je stewardess worden, dan kun je je aanmelden voor een open sollicitatie. Voor de kleine dames onder ons is er weinig kans: de luchtvaartmaatschappij is expliciet op zoek naar de langere dames, die minimaal 2.12 meter halen als ze op hun tenen en met hun handen in de lucht staan. Een mooie werkoutfit bij je sollicitatie is verplicht.

Verhuizen

Verdere eisen? Wie voor Qatar Airways wil werken als stewardess moet minimaal 21 jaar oud zijn, een diploma van de middelbare school hebben, vloeiend Engels kunnen spreken en een goede gezondheid hebben. Oh en tenslotte moet je het niet heel erg vinden om straks in Doha, de hoofdstad van Qatar, te wonen. Om alvast in de stemming te komen, hier wat mooie kiekjes van de stad.