Speenvarkenracks met bier

Ingrediënten (4-6 personen)

basispekel

4 l water

200 g zout

150 g suiker

2 speenvarken-racks van circa 1 kg per stuk

8 el Piggy Mix BBQ-kruiden

liefmans & red fruit glaze

2 flesjes Liefmans-bier

1 steranijs

½ el gedroogde roze peper

3 tl molasse (verkrijgbaar bij internationale supermarkt)

2 el rodebessengelei

1 tl rodewijnazijn

2 el boter

zout en versgemalen zwarte peper naar smaak

Piggy mix bbq-kruiden ingrediënten (300 g)

50 g paprikapoeder

50 g gerookte-paprikapoeder

50 g zout

50 g kristalsuiker

25 g bruine basterdsuiker

20 g knoflookgranulaat

25 g uiengranulaat

1 el gemalen zwarte peper

1 tl chilipoeder

1 tl mosterdpoeder

2 tl gedroogd basilicum

2 tl gedroogde tijm

2 tl venkelpoeder

½ tl kaneel

Benodigdheden

BBQ voor indirect grillen

aluminiumfolie

4 handjes appel-, peer- of mesquiterookhoutsnippers, geweekt in water

kernthermometer

steelpan

Bereiding

Duur: voorbereiding 1 dag, bereiding 2 uur

Breng 1 liter water aan de kook en los hierin het zout en de suiker op. Voeg de overige 3 liter water toe en laat de pekel in de koelkast verder afkoelen. Verwijder eventuele vliesjes op de speenvarkenracks met een klein mesje en dompel de racks vervolgens volledig onder in de pekel. Laat een nacht in de koelkast staan zodat de pekel goed kan intrekken. Haal de volgende dag de speenvarkenracks uit de pekel en maak goed droog met een keukendoek. Wrijf het vlees rondom goed in met de Piggy Mix BBQ-kruiden. Wikkel de botjes in aluminiumfolie om te voorkomen dat ze te donker worden tijdens het barbecueën. Bereid een BBQ voor op indirect grillen en verhit deze tot een temperatuur van 130 °C is bereikt. Voeg de geweekte rookhoutsnippers toe aan de gloeiende kolen en leg de racks op de BBQ. Rook de racks in 1½-2 uur, tot ze een kerntemperatuur van 58 °C hebben bereikt. Maak ondertussen de Liefmans & red fruit glaze door in een klein pannetje het Liefmans-bier, de steranijs en roze peper aan de kook te brengen. Laat inkoken tot de helft van het volume. Voeg de molasse, rodebessengelei en rodewijnazijn toe en roer goed door. Haal de pan van het vuur, roer als laatste de boter door de glaze en breng op smaak met zout en versgemalen zwarte peper. Kwast de speenvarken-racks in met de Liefmans & red fruit glaze zodra deze een kerntemperatuur van 58 °C hebben bereikt. Laat de racks doorgaren tot maximaal 62 °C en haal ze dan van de BBQ. Laat kort rusten alvorens ze tussen de botjes door in dunne plakken te snijden en te serveren.

Lees ook: Gestampte Thaise papajasalade

Uit: Smokey Goodness 2, Jord Althuizen, 24,99 euro