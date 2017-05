Pad krapao (kip met basilicum)

Ingrediënten

700 g kipfilet, in dunne reepjes

2 el oestersaus

2 el lichte sojasaus

5 teentjes knoflook

1 serranopeper (of zo veel verse Thaise chilipepers als je aankunt of een gewone chilipeper)

2 el plantaardige olie

90 g Thais of gewoon basilicum gekookte jasmijnrijst, voor erbij

Bereiding

Hussel de kip met de oestersaus en sojasaus in een kom en laat hem 10 minuten marineren. Stamp de knoflook en serranopeper in een vijzel fijn (of hak ze fijn met een mes). Verhit de olie in een grote koekenpan of wok op matig tot hoog vuur. Voeg als hij glinsterend heet is het knoflook-chilipepermengsel toe en fruit het circa 30 seconden tot het gaat geuren. Draai het vuur hoog, doe de kip erbij en roerbak hem circa 4 minuten tot hij net gaar is. Voeg het basilicum toe en roerbak alles nog 1 minuut tot het basilicum is geslonken. Geef er de rijst bij.

Lees ook: Speenvarkenracks met bier

Uit: Cravings, Chrissy Teigen, 24,99 euro