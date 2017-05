Gestampte Thaise papajasalade

Ingrediënten

1 limoen, doormidden

1 grote jalapenopeper (vrij heet) of 3 verse Thaise chilipepers (echt heet)

1 gedroogde Thaise rode chilipeper (naar keuze)

2 teentjes knoflook

2 el palmsuiker of rietsuiker

10 kerstomaatjes, doormidden

2 el vissaus

450 g groene papaja of 450 g sperziebonen

3 el gehakte ongezouten geroosterde pinda’s (naar keuze)

gekookte kleef- of jasmijnrijst, voor erbij

Bereiding

Snijd een halve limoen in smalle partjes en leg ze samen met de pepers, knoflook en suiker in een grote vijzel. Stamp ze tot de pepers gekneusd, maar nog niet helemaal verpulverd zijn en de suiker is opgelost. Doe de tomaatjes erbij en stamp een paar keer om ze te kneuzen. Je kunt dit ook in een kom en met een ronde cocktailstamper doen. Of je kunt de knoflook eerst fijnhakken en dan alles in een mengkom mixen. Knijp het sap uit de overgebleven limoenhelft (circa 1 eetlepel) in de vijzel en roer de vissaus erdoor. Schil de groene papaja en verwijder de pitten. Rasp hem in de keukenmachine of met de mandoline in reepjes. Snijd sperziebonen als je die gebruikt bij en snijd ze in stukken van 5 cm. Voeg de papaja of sperziebonen aan de vijzel toe en stamp en hussel alles licht. Verdeel de salade over kommen. Bestrooi hem als je wilt met de pinda’s en geef er rijst bij.

Uit: Cravings, Chrissy Teigen, 24,99 euro