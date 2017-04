Starbucks komt met regenboog-frappucino

Het oog wil ook wat en dat geldt ook voor eten en drinken. De unicorn foodtrend is hot en ook Starbucks doet eindelijk een duit in het zakje!

In Amerika, Canada en Mexico is sinds woensdag de Unicorn Frappucino te krijgen. Het roze en paarse drankje met blauwe swirls is tot 23 april te proeven. Je moet wel even roeren voor je ’m drinkt, dan smaakt-ie naar taart met een pittige bite.

Gekleurde drankjes

Het is niet de eerste keer dat er drankjes in de kleur van regenbogen verschijnen bij Starbucks. Eerder probeerde de keten al de show te stelen met een geheim drankje dat niet op het menu stond. Een drankje van het secret menu ging viraal en werd razend populair in Amerika. De drankjes waren allemaal één kleur, je moest er dus meer bestellen voor een mooie regenboogfoto.



Ook kwam er een drankje op het menu met twee kleuren die in elkaar overlopen. Ook dat werd niet echt een succes: het drankje was zo lastig om te maken dat menig barista weigerde het aan de gasten te serveren.

Regenboogeten

Tegenwoordig kun je bijna elk gerecht wel in regenboogkleuren serveren. Metro zocht de leukste voor je uit!

IJsjes

Als de zon straks weer schijnt en je de boel een beetje op wil fleuren, kun je heerlijke regenboogijsjes maken! Dat kan al met drie ingrediënten én je hebt er geen ijsmachine voor nodig, zo leert YouTuber Simply Yiwei ons.

Salade

Bij regenboogeten denk je misschien aan zoetigheid, maar dat hoeft helemaal niet. Wat dacht je bijvoorbeeld van een regenboogsalade? Je hebt alleen ingrediënten in zeven verschillende kleuren nodig.

Springrolls

En als je nog ingrediënten over hebt, kun je regenboogspringrolls maken! Vul je springrolls met de groenten, rol ze dicht en serveer met sojasaus. Een heerlijk zomerse snack!

Cake en taart

Je kunt alle kanten op met cakes en taarten. Van een gewone cake tot een cheesecake, je kunt het zo gek niet bedenken. In elk geval is je taart unicorn proof. Inspiratie voor de lekkerste en meest bijzondere taarten vind je bij Laura's Bakery.