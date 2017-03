Solochef: Nooit meer opgescheept met restjes

Als je in een week vaak alleen eet, kan het soms knap lastig zijn om een beetje lekker en gezond te koken zonder veel weg te gooien. Veel producten komen in grote verpakking en niet alles is even lang houdbaar. Metro Lifestyle helpt je met handige tips en recepten om gezond én lekker voor jezelf te koken.

Dan heb je heerlijk voor jezelf gekookt, maar dan blijkt er nog heel veel over te zijn. Te veel rijst gekookt, de stronk van de broccoli of nog een half pakje room. Weggooien? Nee joh! Je fabriceert er heerlijk eten van. Gerechtjes waarvoor je de meeste ingrediënten waarschijnlijk in huis hebt óf ingrediënten die je lang kunt bewaren.

Rijst

Rijst kun je prima invriezen om een volgende keer op te eten. Maar je kunt er ook heerlijke dingen mee maken. Zo is het bijvoorbeeld ontzettend lekker om twee à drie eetlepels gekookte rijst door je pannenkoekenmix te gooien, samen met een handje rozijnen. Bak nu gewoon de pannenkoeken en je hebt lekker stevige pannenkoekjes.



Meer zin in een toetje? Roer wat rozijnen, je favoriete fruit, wat suiker en (slag)room door de rijst en je hebt een klein maar fijn toetje.



Is er echt nog een hoop over? Overweeg eens jezelf te bekronen tot sushichef!

Groenten

Soep, soep en nog eens soep! Wist je dat je de stronk van een broccoli gewoon op kunt eten? Als je die samen met de overgebleven broccoli van de vorige avond bewaart, fabriceer je zo een heerlijk soepje.



Snipper een uitje, pers een knoflookteentje en fruit die even. Bak samen met de broccoli even door in de pan en giet er bouillon door. Heb je nog meer groenten over? Gooi die er ook door! Je kunt in principe alle groenten met wat bouillon koken voor een lekker soepje.



Om de soep lekker romig te maken, kun je een (zoete) aardappel of venkelknol meekoken. Pureer de boel als alle groenten (en de aardappel) zacht zijn. Heb je geen aardappels maar wel crème fraîche, room(kaas), yoghurt of cottage cheese over? Roer die lepel voor lepel door de soep na het pureren en warm nog even goed door.



Hoeveel precies?

Weet je niet hoeveel je van alles moet gebruiken? Dan is het het handigst om eerst alle groenten die je wil gebruiken in een pannetje te doen. Daarna giet je er bouillon bij tot de groenten nét onder water staan. Bouillon kun je gewoon maken van een bouillonblokje. Per blokje heb je een halve liter bouillon. Staat de soep net niet onder? Giet er dan gewoon nog een klein beetje kokend water bij, anders wordt de soep te zout.

Pasta

Ook gekookte pasta kun je prima invriezen en later een keertje opnieuw opwarmen en lekker opsmikkelen. Maar misschien is je vriezer inmiddels wel vol of heb je er geen eentje. Dan maak je met alle gemak hartige pannenkoeken van je pasta. Snijd een uitje en wat andere groenten die je nog over hebt klein en bak even aan in een pan met wat olijfolie.



Mix de pasta met een eitje, als je nog veel pasta over hebt twee eieren, de groenten en rasp er wat kaas doorheen. Zet een koekenpan op het vuur en bak steeds een klein beetje van het mengsel in een scheutje olijfolie. Zorg dat de bodem van de pan goed bedekt is met de pasta. Bak aan beide kanten een minuut of twee, tot de pannenkoeken goudbruin zijn.

Zuivel

Crème fraîche

Te veel crème fraîche in het pakje? Geen zorgen! Hypergezond is natuurlijk anders, maar als je een eetlepel door je rijst roert en dat op smaak brengt met verse munt, peper en zout, heb je heerlijke rijst voor naast je vlees en groenten. Weer eens wat anders dan aardappels.



Roomkaas

Bij roomkaas denk je misschien aan hartig. Niets is minder waar: je maakt er heerlijke zoetigheid van! Wat dacht je van een heerlijke cheesecake? Als je nog een heel klein beetje over hebt, maak je in een cupcakevormpje zo een klein cheesecakeje. Ook nog goed voor de lijn. Het enige wat je moet doen is uitrekenen hoeveel cheesecake je nog ongeveer hebt en de hoeveelheden in je recept delen. Als je bijvoorbeeld nog 100 gram roomkaas hebt, deel je de ingrediënten in dit recept door zes.



Yoghurt

Yoghurt als hartig gerecht? Geen gek idee! Snijd een halve komkommer in hele kleine blokjes en strooi er een beetje zout over. Pers een klein teentje knoflook boven de yoghurt uit, roer goed door en knip een beetje munt erboven fijn. Een heel klein scheutje olijfolie erdoor, goed roeren, de komkommer erbovenop en een half uurtje in de koelkast. Voilà. Je hebt een heerlijke dip voor bij broodjes.