Heerlijk perendessert vol verrassingen

Metro schuift wekelijks aan bij lezers en stelt de vraag: wat is jouw lievelingsrecept? Deze week: het onweerstaanbare perendessert van Léon.

„Proef je dat? De peer is de peer niet meer, alleen nog een vehikel om de smaak naar binnen te brengen”, zegt Léon Keekstra bijna poëtisch. Op ons bord ligt inderdaad een dessert zoals we nog nooit hebben geproefd. De prachtig glanzende peer laat een dikke stroom lauwwarme chocola vloeien, zodra we er onze vork in zetten. De gesmolten chocola mengt zich met de donkerbruine saus op het bord. We proeven karamel en… ja, wat proeven we eigenlijk? „Lapsang souchong”, verklapt Léon, om er meteen een mooie anekdote over de Chinese gerookte thee aan toe te voegen: „Er gaan twee verhalen over die thee. Het ene is dat handelsreizigers in een sneeuwstorm terechtkwamen en de kratten thee gebruikten om te schuilen. Zo kwam de rook van hun kampvuur in de thee terecht. Het andere verhaal is dat de Chinese keizer thee wilde, maar de bladeren nog niet waren gedroogd, dus werd er een vuurtje onder gestookt.”

Maar hoe komt de smaak van die thee in dit gerecht terecht? „Ik heb de peren erin gepocheerd en de thee daarna met suiker ingekookt tot een dikke saus. Pocheren kan met wijn, maar waarom niet met thee? Jaren geleden had ik cateringbedrijf en kookte ik op locaties waar niets was. Een dessert bestond in die tijd nog standaard uit ‘iets’ met ijs, maar ik had geen koeling, dus moest ik experimenteren met iets anders. Pocheren in wijn deed ik al, maar waarom zou het niet in thee kunnen?”

Op het moment dat de gasten met hun vinger de saus van hun bord likten, wist Léon dat zijn nieuwe dessert geslaagd was. „Het zoete en het zoute zit in de saus, de peer heeft een zuurtje en het bittertje in de chocola maakt het gerecht af. Ik gebruik ook pure chocola met 85 procent cacao. Een bittere smaak die we in Nederland eigenlijk niet hebben leren eten. Dat los ik op met een paar toefjes crème fraîche in de saus. Dat breekt de tannine af, waardoor de smaak minder wrang is.”

Het grote voordeel: dit sluitstuk van je diner is ook nog eens eenvoudig te bereiden. „Peren schillen, pocheren, thee inkoken en chocola smelten. Meer is het niet.” Superlekker eten in weinig tijd, dus.

Recept

In lapsang souchong gepocheerde peer met chocola



4 personen

Bereidingstijd: 45 minuten



Ingrediënten

4 peren (conference)

50 g lapsang souchong thee

7 el suiker

100 g pure chocola 85%

1 cupje crème fraîche

Bereiden

Schil de peren. Laat het steeltje en het klokhuis zitten. Leg de peren in een pan en giet er water bij tot ze onder water staan. Voeg de thee en de suiker toe en breng aan de kook. Giet de thee door een zeef als het water heeft gekookt. Laat de peren hierna nog een half uur pocheren in het theewater. Houd het water tegen de kook aan.

Haal de peren uit het water en laat ze afkoelen. Kook het theewater in tot de dikte van maple syrup (zeer dunne stroop). Smelt ondertussen de chocola au bain-marie.

Snijd het dakje van de peer en verwijder voorzichtig het klokhuis. Vul de peer met de gesmolten chocola en plaats het dakje terug. Serveer de peren met de theesaus en voeg drie toefjes crème fraîche toe.

Serveer direct, zodat de chocola mooi zacht blijft. Strooi eventueel een paar blaadjes lapsang souchong over het gerecht voor een extra bite.