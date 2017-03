Happy Oreo Day! 7 dingen die je nog niet wist

Er zijn tegenwoordig zo'n 1200 ‘nationale feestdagen’ - niet zo gek dat je er af en toe eentje mist, maar 6 maart is toch wel eentje om te onthouden. Goed nieuws voor alle koekiemonsters onder ons, want het is deze maandag ‘National Oreo Cookie Day’.

Voor het gemak vergeten we gewoon even dat deze feestdag alleen nog in Amerika wordt gevierd, want wij geloven dat er in Nederland ook genoeg liefhebbers zijn van dit ronde koekje. Niet zo gek dat er een speciale Oreo-dag bestaat, want er is geen enkel koekje dat je in zoveel recepten terugziet: Oreo-ijs, Oreo-cheesecake, Oreo-milkshakes of zelfs Oreo-bagels.

Enkele weetjes op een rij:

De eerste Oreo werd gemaakt in 1912 in de Chelsea Factory in New York. De straat waarin de fabriek is gevestigd, staat nog altijd bekend als de ‘Oreo-weg’.

De naam Oreo kwam pas later, in 1912 werden de koekjes nog Chocolat Sandwich Cookies genoemd. In 1921 werd het Oreo Sandwich, gevolgd door Oreo Creme Sandwich in 1948.

Sinds 1912 zijn Oreo's de bestverkochte koekjes in Amerika.

Het is niet helemaal bekend waar de naam Oreo vandaan komt, maar het zou kunnen zijn afgeleid van het Franse woord ‘Oreo’ dat goud betekent of het Griekse woord Oreo dat ‘mooi’ of ‘goed’ betekent. De allereerste verpakking waarin de Oreo verkocht werd, was goudkleurig.

‘Draaien, dippen en likken’, een Oreo kun je het beste eten door de twee biscuits los van elkaar te draaien en vervolgens in de melk te dippen.

De bekende witte vulling werd ontwikkeld door voedingswetenschapper Sam Parcello. De witte crème is vooral populair omdat het gemaakt is zonder enige dierlijke producten. Hierdoor kan het koekje ook worden gegeten door vegetariërs en veganisten.

Sinds 2010 zijn er heel wat limited edtions op de markt geweest. Wat dacht je van Gingerbread Oreo, Pumkin Spice Oreo, Karamel Appel Oreo, Rode Biet Oreo of Fruit Punch Oreo?

Ja, we begrijpen het: nu wil je natuurlijk nog maar één ding en dat is Oreo! Zin om vanavond de keuken in de duiken? Probeer dan eens de no-bake Oreo cheesecake van Miljuschka Witzenhausen.