Zo verdient BuzzFeed aan de populaire Tasty

Wie veel op Facebook zit, ziet ze regelmatig voorbijkomen: de verslavend korte kookvideo's van Tasty, het foodkanaal van de Amerikaanse website BuzzFeed.

Sinds de oprichting van social nieuwswebsite BuzzFeed in 2006 rolde de ene na de andere succesvolle subsite uit de spreekwoordelijke koker. De site noemt zichzelf een ‘viral machine’ en daar is geen woord aan gelogen: het gros van de verhalen gaat binnen mum van tijd de hele wereld over en wordt door miljoenen bekeken. De curatoren van BuzzFeed lijken haarfijn aan te voelen waar de millennial graag op klikt: op lijstjes (de zogeheten ‘listicles’), memes, op nieuws dat op een luchtige manier wordt gebracht en op korte video's. Of dat nu over katten of koken gaat.

Dit kan ik ook!

Tasty domineert sinds de oprichting in 2015 menig Facebookfeed. De filmpjes weten ruim 500 miljoen mensen te bereiken(!) en volgens BuzzFeed ziet ruim 50 procent van alle Amerikanen minstens één keer per maand zo'n kookvideo. Waarom kijken we allemaal massaal naar hoe smerig lekkere avocadofrietjes worden klaargemaakt wordt in minder dan twee minuten? Het precieze antwoord moeten we je schuldig blijven, maar de combinatie van eenvoud (‘dit kan ik ook!’), snelheid (‘zo gepiept!’) en de aantrekkelijke manier van filmen (wie is er bestand tegen smakelijk uit elkaar getrokken slierten gesmolten kaas?) heeft zeker een groot aandeel in de populariteit.

Daarnaast speelt Tasty slim in op de mogelijkheden van Facebook: je kijkt de video's zonder geluid (de meeste Facebookgebruikers hebben hun geluid uitstaan) en de filmpjes zijn vierkant: het ideale en meest geliefde formaat op Facebook. Daarnaast is de ideale tijdspanne: uit onderzoek blijkt dat we niet langer dan veertig seconden naar een video op Facebook kijken. Laten de meeste Tastyvideo's nu précies die lengte hebben.

Mierzoete Oreotaartjes

Opmerkelijk maar waar: op het moment van schrijven is het populairste filmpje van Tasty (ruim drie miljoen keer bekeken) geen kookvideo, maar een filmpje waarin wordt uitgelegd waarom een gietijzeren pan een aanwinst voor je keuken is. Het populairste commentaar onder de video is treffend voor de populariteit van de video's. „Waarom kijk ik dit?”, schrijft gebruiker FunWithReo. „Ik kook niet eens!”

Het meest bekeken recept (ruim 2,5 miljoen keer bekeken) is zo'n typische Tastyknaller: ongezond en onweerstaanbaar. In 1 minuut 32 zie je hoe een pak Oreokoekjes met wat boter, ei, suiker en melk wordt omgebakken tot mierzoete chocoladetaartjes.

Samenwerkingen met chefs

Dagelijks verschijnen er zo'n vier nieuwe Tastyvideo's. Maar hoe verdient BuzzFeed hieraan? Tijdens het Code Media conferentie deed Ashley McCollum, general manager van Tasty, een boekje open over het succes van de kookvideo's. Bedrijven sponsoren de filmpjes, maar dusdanig transparant dat het de kijker niets meer lijkt te schelen.

Hoe? Een mooi voorbeeld is een samenwerking met bekende tv-chef Marcus Samuelsson. De kookvideo lijkt een normale Tastyvideo, alleen zie je de eerste paar seconden het gezicht van Marcus. Wie de video met geluid kijkt, hoort chef-kok Samuelsson zichzelf voorstellen. Hij noemt zijn naam, zijn restaurant en neemt de kijker vervolgens mee naar de wondere wereld van gefrituurde kip. En zo boort Samuelsson weer een nieuw publiek voor zijn restaurant aan. De samenwerking is voor hem ideaal: normaal gesproken zouden passanten en liefhebbers weten wat voor gerechten hij serveert. Nu gaat het de wereld rond.

De onion rings van Martha Stewart

Volgens McCollum snijdt een soortgelijke samenwerking aan twee kanten. „Televisie is eenrichtingsverkeer. Social media is anders: het biedt ons de mogelijkheid om een relatie met onze fans op te bouwen. De samenwerking met Marcus is een interessant voorbeeld. Ik hoorde mensen zeggen: ‘zo grappig, ik heb Marcus al zo vaak op televisie gezien en heb al zijn kookboeken, maar ik heb nog nooit het gevoel gehad zo dichtbij hem te staan. Ik had het gevoel dat zijn handen mijn handen waren.’ Dat is wat social doet en dat is waar wij goed in zijn.” Samuelsson is niet de enige chef-kok die zo'n betaalde samenwerking aangaat. Ook beroemde tv-chef Martha Stewart ging zo'n samenwerking aan en bakte smakelijke onion rings.

Geldmachine

Maar da's niet alles. McCollum legt uit dat met alle gegevens die Tasty heeft gegenereerd (‘we hebben duizenden video's gemaakt, we weten précies wat mensen willen’), bedrijven goed kunnen adviseren. En daarmee is Tasty dus ook een reclameadviesbureau. Daarnaast worden er ook branded video's gemaakt, bedrijven betalen om hun producten te laten gebruiken in de Tastyfilmpjes. Dinsdag lanceerde Tasty nog de nieuwe online televisieserie Date Night, waar wordt afgeweken van het normale Tastyformat. Het programma is uiteraard gesponsord.

Het grote Tastykookboek

Daarnaast bracht BuzzFeed onlangs een Tastykookboek uit. Jawel, een offline kookboek. Voor 35 dollar heb je een kookboek dat je zelf samenstelt: je geeft aan wat je lekker vindt en Tasty selecteert de populairste recepten uit die categorie voor je. Dat is precies wat Facebook doet, maar dan offline. Buzzfeed claimt inmiddels al meer dan 100.000 boeken verkocht te hebben. Nederlandse Tastyfans moeten helaas wat dieper in de buidel tasten: naast die 35 dollar ben je ruim 59 dollar kwijt aan verzendkosten. Maar dan heb je ook wat.