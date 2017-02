Niet alleen fastfood ongezond, óók de verpakking

Dat fastfood niet zo goed voor de algemene gezondheid is, is waarschijnlijk geen hele grote verrassing meer. Dat de verpakking van datzelfde fastfood óók erg ongezond is, is waarschijnlijk wel iets wat maar weinig mensen weten.

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat de chemicaliën die in veel fastfoodverpakkingen zitten, schadelijk kunnen zijn voor je gezondheid. Verpakkingen van dit soort voedsel zijn vaak zo samengesteld, dat het het vet dat uit het voedsel loopt opvangt.

Fluorine

Dit stofje, het zogenaamde fluorine, kan in het voedsel terecht komen. Let wel: dit zijn chemicaliën die zijn gelinkt aan een verhoogd risico op kanker, onvruchtbaarheid en hoge cholesterolwaardes, schrijft Metro UK. Best heftig dus.

De onderzoekers verzamelden ongeveer 400 verpakkingen van fastfoodketens in de VS. Van de papieren verpakkingen bevatte 46 procent fluorine. Bij burgers- en broodjesverpakkingen was dat 38 procent en bij kartonnen verpakkingen 20 procent.

Kort gezegd moeten we ons dus niet alleen zorgen maken om het eten van fastfood zelf, maar óók nog eens om hetgeen waar het ongezonde eten in zit. Of je kunt natuurlijk voortaan om een burger zonder verpakking vragen en je eigen bewaarbakje meenemen.