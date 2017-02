Midden-Oosterse soep voor een druilerige winterdag

Metro schuift wekelijks aan bij lezers en stelt de vraag: wat is jouw lievelingsrecept? Deze week: Jonneke neemt je mee naar het Midden-Oosten.

Boterhammen met kaas uit een zakje; de Nederlandse lunch was weer even wennen nadat Jonneke de Zeeuw een jaar had gereisd, gewoond en gewerkt in het Midden-Oosten. „In die culturen maak je iets van iedere maaltijd”, zegt Jonneke. „Bij het bedrijf waar ik werkte, kreeg je bonnen om tussen de middag buiten de deur te eten. Eten moet je, dus kun je er maar beter een feest van maken.”

Dat doen we vandaag ook. ‘Moti’s soep’ staat al te pruttelen op het vuur. „Gisteren al gemaakt, dan smaakt-ie nog lekkerder”, zegt Jonneke. Moti is de naam van de Koerdisch-Irakese vriend van wie Jonneke het recept leerde, in zijn flatje aan de rand van de Gazastrook, onder de felle tl-verlichting. „Hij kookte de hele dag en als we bij hem geweest waren, gingen we naar huis met tassen vol eten. Gevulde koolbladeren of uien, gevulde wijnbladeren… Maar ik heb nu gekozen voor zijn soep, omdat-ie echt heel fijn is in de winter of op druilerige dagen in het algemeen.”

Een hap van de soep slingert je in gedachten naar een Midden-Oosters eethuisje. Het komt waarschijnlijk door de verse kruiden die rijkelijk zijn toegevoegd aan de al zo goedgevulde soep. Wat dat betreft is het goed dat Jonneke na haar reis in de Indische buurt in Amsterdam kwam wonen. Hier worden in de lokale winkels verse kruiden verkocht in bossen zo groot dat ze bij de bloemist niet zouden misstaan. Een groot contrast met de zuinige bakjes verse kruiden uit de supermarkt.

Het bracht Jonneke op het idee om de blog Mooncake.nl te beginnen over de eetcultuur die ze leerde kennen tijdens haar reizen. Een eetcultuur die dankzij de vele toko’s, buitenlandse supermarkten en eethuisjes ook in Nederland binnen handbereik is. Het leverde haar in 2016 de titel Foodblogger van het Jaar op.

Tussen alle kruidige gerechten door kan Jonneke de boterham met kaas trouwens ook nog steeds waarderen. „Maar er is zo veel meer. Ik merk dat mensen in mijn buurt de neiging hebben om gewoon naar de supermarkt te gaan en naar hippe nieuwe tentjes, maar stap eens een eethuisje binnen met felle tl-verlichting. Ik ga er binnenkort tours in geven, want juist op plekken waarvan je denkt ‘wat moet ik hier?’, vind je de lekkerste gerechten.”



Wie is wie

Jonneke de Zeeuw (29), oprichter Mooncake.nl. „Ik zoek altijd de verborgen pareltjes van een stad. De plekken waar je niet zo snel binnenloopt, maar wel het lekkerste eten vindt.”

Recept

Moti’s soep

4 personen

Bereidingstijd: 60 minuten



Ingrediënten

1 ui

3 bosuitjes

3 teentjes knoflook

1/2 rode peper (verwijder het zaad)

1 puntpaprika

1 courgette

1 zoete aardappel

2 laurierbladen

1 tl paprikapoeder



Flinke hand verse dille

Flinke hand verse peterselie

50 g gedroogde en geweekte kikkererwten

50 g gedroogde en geweekte grote witte bonen

tomatenblokjes uit blik

1 groentebouillonblokje



heet water

een grote soeppan

Bereiden

Snijd de ui en de knoflook fijn en fruit ze zachtjes in olijfolie. Snijd twee bosuien in ringen (de derde is voor de garnering) en voeg deze met de fijngesneden rode peper en paprikapoeder toe. Bak vijf minuten. Snijd de paprika, courgette en zoete aardappel fijn en bak deze tien minuten mee op een middelhoog vuur. Schep af en toe om.

Voeg de tomatenblokjes en het bouillonblokje toe. Roer alles goed door elkaar en voeg zoveel water toe dat alle ingrediënten net onder water staan. Voeg nu de laurierblaadjes toe. Als je gedroogde bonen/kikkererwten gebruikt, voeg je die ook toe. Je kunt ook bonen/kikkererwten uit blik gebruiken. Die voeg je als laatste toe en verwarm je even kort mee.

Laat de soep minimaal een half uur (maar liever drie kwartier) zachtjes pruttelen. Roer regelmatig en controleer of de bonen en erwten al zacht zijn. Als dit het geval is, zet je het vuur uit. Voeg nadat de soep is uitgeprutteld het overgrote deel van de fijngesneden dille en peterselie toe en roer.

Strooi als garnering ringetjes bosui en de overgebleven kruiden over de soep.