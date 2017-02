Karels gillende risotto met champignons

Metro schuift wekelijks aan bij lezers en stelt de vraag: wat is jouw lievelingsrecept? Deze week: gillende risotto van Karel.

De truc van een goede risotto? „Wacht tot je rijst schreeuwt in de pan en pas als hij jankt, witte wijn toevoegen. Dan pas neemt de rijst het vocht echt goed op. En koude witte wijn gebruiken. Al is het alleen maar zodat je ook meteen een lekker glaasje kunt inschenken.”

Maak kennis met Karel Zegers. Student, reiziger, maar vooral gek op koken. Dat laatste is de schuld van Jamie Oliver. „Vroeger bakte ik al pannenkoeken voor de hele straat, maar de liefde voor het koken kwam echt los door het boek Jamie’s Italië. Een cadeau voor mijn vader, waar ik het blijst mee was. Iedere ochtend voor school las ik een paar pagina’s.”

Tel daar een paar Italiaanse kookworkshops bij op en de droom om ooit in Italië in een landhuis voor een complete ‘famiglia’ te koken en je begrijpt waarom wij vandaag risotto eten. Hoewel: het had niet veel gescheeld of Karel had dit gerecht nooit geproefd. „Een vriend van me vertelde me een paar jaar geleden dat hij een geweldig recept had. Risotto met champignons. Hij was zo enthousiast dat ik niet meer durfde te zeggen dat ik niet van champignons hield.”

De combinatie van risotto en champignons viel echter onverwachts goed in de smaak bij Karel. Zo goed dat hij zelf verder experimenteerde. Daar kwam het recept uit dat inmiddels favoriet is onder Karels vrienden. „Maar ik moet binnenkort weer iets nieuws bedenken om mee te pochen. Iedereen denkt dat risotto bereiden heel moeilijk is, tot ze het mij zien doen. Mijn vrienden maken het nu dus ook thuis.”

Met de trucs van Karel lukt de risotto nu bijna bij iedereen. „Het laten schreeuwen van de rijst is belangrijk, maar ook het roeren, of eigenlijk: niet roeren. Steeds meer chefs zeggen namelijk dat je de rijst zonder roeren het vocht moet laten opnemen. Ik ga voor de middenweg. Ik roer een derde van de tijd. En dan goed hard, hè. Alleen met goed roeren masseer je dat zetmeel uit de rijst. Het geeft niet als er iets uit de pan vliegt.”



Wie is wie

Karel Zegers (25), student. „Mijn liefde voor koken kwam echt los door het boek Jamie’s Italië. ’s Ochtends voor school las ik er altijd uit.

Recept

Risotto met paddenstoelen

4 personen

Bereidingstijd: 30 minuten

Ingrediënten

300 g risottorijst

1,5 l groentebouillon

1 ui, fijngesneden

2 tenen knoflook, fijngesneden

250 g champignons, fijngesneden

200 g oesterzwammen

handjevol platte peterselie, fijngesneden

2 glazen droge witte wijn

75 g koude boter, in kleine blokjes

100 g geraspte Parmezaanse kaas

zout en peper

Bereiden

Warm de bouillon op. Fruit de ui en knoflook in olijfolie en voeg de champignons toe. Voeg na vijf minuten rijst toe en blijf roeren zodat de rijst niet aanbakt. Wijn toevoegen wanneer de rijstkorrels beginnen te ‘gillen’ van de hitte. Blijf roeren tot de wijn is geabsorbeerd. Voeg daarna steeds een beetje groentebouillon toe wanneer de rijstkorrels de bouillon hebben opgenomen. Roer af en toe stevig door de pan om het zetmeel uit de korrels te masseren en zo een romige massa te creëren. Herhaal dit proces totdat de rijst gaar is (ongeveer vijftien minuten). Haal de pan van het vuur en roer de koude boter, geraspte kaas en peterselie door de rijst zodat een romige, smeuïge substantie ontstaat. Voeg zout en peper naar smaak toe. Finishing touch: bak de oesterzwammen hard aan in de boter en voeg nog een beetje peterselie, zout en peper toe.