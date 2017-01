Dit is de duurste pizza ter wereld

Alhoewel de gemiddelde pizza een tovenaar voor de tong is, is de duurste pizza ter wereld dat al helemaal. De '24K Pizza' is prijzig, maar dan krijg je wel het culinairste stukje pizza ooit voorgeschoteld.

Het New Yorkse restaurant Industry Kitchen, in Manhattan heeft sinds kort een culinair hoogstandje op de menukaart staan. Het restaurant zegt met hun nieuwe aanwinst de duurste pizza ter wereld te verkopen. De 24K pizza kost namelijk 2000 dollar, en kost gemiddeld rond de 220 euro per pizzapunt (de pizza kan in 8 punten verdeeld worden). En zoals de naam al doet vermoeden is de rijkelijk pizza bedekt met 24-karaats bladgoud, waardoor de prijs uiteraard nogal hoog oploopt.

Pizza voor de rijken

Naast het bladgoud is de pizza belegd met stilton kaas, kaviaar, truffels en Foie Gras. Dat klinkt als een pizza met veel verschillende (sterke) smaken door elkaar. Volgens de chef van het restaurant, Braulio Bunay is de pizza „extreem rijk van smaak" en ideaal als je toe bent aan een „overvloedige maaltijd". Mocht je hem willen proberen, dan moet je de pizza 48 uur van te voren bestellen bij het restaurant.