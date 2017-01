Nederlandse man uitgeroepen tot knapste ter wereld

We kunnen moeiteloos een lijstje met de knappen mannen opsommen. Wereldwijd lopen er heel wat rond. Maar er is er één in het speciaal die is uitgeroepen tot de knapste man van 2016.

Een lijst van ruim 100 knappe mannen wereldwijd werd bekeken door een jury, die dit jaar een hunk van Nederlandse bodem verkoos tot de allerknapste van 2016. En de prijs ging dus aan 99 andere neuzen - waaronder die van de Britse ex-voetballer David Beckham - voorbij. De 35-jarige acteur Michiel Huisman is de allerknapste en gaat er met de prijs vandoor. En eigenlijk begrijpen we dat hartstikke goed!

Voor het bewijs hoef je slechts de fotoreeks hieronder te bekijken.