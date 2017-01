Kylie 'geeft toe' dat lipkit geïnspireerd werd

De heisa rondom de wereldberoemde lipkit van Kylie Jenner gaat nog even door. De 19-jarige ster geeft 13 maanden na de lancering eindelijk toe dat het artwork is 'geleend' van visagiste Vlada Haggerty.

De lipkit-lijn van Kylie Jenner is te herkennen aan de vele druppelende lipgloss, zowel op de foto's van de lippen waarmee wordt geadverteerd als op de verpakking van de lipkit. De lijn werd in december 2015 gelanceerd. Toen timmerde Haggerty al even aan de weg als make-upartieste. Wie een beetje zoekt op het Instagram-account, ziet dat Haggerty al ruim 2,5 jaar gebruik maakt van de druppelende gloss en het sinds bijna twee jaar ook als stijl gebruikt om zichzelf te onderscheiden.

Goed idee

Dat onderscheiden leek de marketingmensen en designers van Jenner ook een goed idee, dus lanceerden ze de lijn in dezelfde stijl. Tot voor kort zou dat niet zijn 'geleend' van Haggerty. Maar nu geeft Kylie toch een beetje eer aan de visagiste.



Vrijdag postte Kylie een foto op Instagram van de druppende gloss. „Dit is echt zo tof”, schreef ze erbij. „Check de prachtige make-upkunst van @vladamua!”

'Inspiratie'

Haggerty is make-upartieste en fotografe in Californië en is al een tijd bezig de eer te krijgen die ze verdient. Het gebeurt regelmatig dat de designers op de lipkit-afdeling van Jenner haar werk gebruiken als inspiratie. Daar is de artieste op z'n zachtst gezegd niet blij mee.