Journaliste probeert streng regime Khloe Kardashian

Het leven van Khloe Kardashian is niet altijd even makkelijk, heeft ook journaliste Kelli Acciardo ondervonden. Zij leefde twee weken lang volgens het strenge 'Revenge Body' sportregime van de realityster en ondervond dat het nog best pittig is om als een Kardashian te leven.

Lees ook: Khloé Kardashian hoeft geen seks

Speciaal voor Women's Health stapte Kelli in het sportleven van Khloe Kardashian. Het belangrijkste? Sporten met de personal trainer van Khloe Kardashian zelf natuurlijk: Gunnar Peterson.

Peterson is naast Khloe onder andere verantwoordelijk voor het lichaam van Kim Kardashian, alsmede dat van Sofia Vergara en Jennifer Lopez. ,,Een training van hem inlopen is ronduit een beetje beangstigend", aldus Kelli in het stuk van Women's Health.

Fantastische werkhouding

De werkhouding van Khloe maakt het daar niet beter op. ,,Volgens Peterson is Khloe's werkhouding fantastisch. Opgeven bestaat niet in haar wereld." Hoewel Kelli regelmatig sport - ze doet regelmatig aan spinning en barre - zag ze op tegen de lessen. Uiteindelijk bleek het mee te vallen. ,,De les ging best snel voorbij."

Het lesmateriaal van Kelli:

25 jumping jacks

8-12 deadlifts (je kunt soepblikken gebruiken als je geen dumbbels hebt thuis)

26 split jacks

15-20 bent-over raises

30-60 seconds jogging in place

8-12 step lateral walk in each direction

8-10 close-grip push ups

8-10 regular grip push ups

8 Bulgarian split squats

10 supermans

10-15 bicep curls

Naast sporten, paste Kelli ook haar eetpatroon aan op dat van Khloe. ,,Ook niet bepaald een grapje, maar voor een goede reden. Zonder het juiste voedsel verspil je spieren, spaar je vet, gaat je kracht weg en zul je jezelf uiteindelijk zelfs kunnen verwonden", aldus de diëtist van Khloe.

'Het voelt goed'

Hoewel Kelli in het begin onwijs veel pijn heeft, voelt ze zich na twee weken 'absoluut sterker worden'. ,,Ik moet zeggen dat zoveel sporten goed voelt", zegt Kelli. ,,Aan het einde van de tweede week haal ik stiekem mijn telefoon tevoorschijn in de spa om een bikinifoto van mezelf te maken en ik vind het fijn wat ik zag. Ik voel me energieker en minder 'flubberig' en ben denk ik slechts een paar weken verwijderd van mijn ultieme lichaamsdoel."

Benieuwd hoe Kelli eruit ziet? Lees dan het hele artikel op Women's Health.