Alicia Keys draagt weer make-up bij bloedmooie shoot

Voor het eerst sinds Alicia Keys als artiest make-uploos door het leven ging, is ze weer met een klein beetje make-up op gesignaleerd.

De zangeres staat op de cover van Allure magazine. Daar is ze nog wel make-uploos te bewonderen, maar wie verder bladert om het interview te lezen, ziet Keys voor het eerst weer met gekleurde eyeliner op de foto staan.

De zangeres besloot een jaar geleden om een tijdlang make-uploos door het leven te gaan en had onder andere een (prachtig!) blotebillengezicht tijdens optredens, awardshows en als jurylid in de Amerikaanse versie van The Voice. Keys maakte die beslissing, omdat ze het niet eens was met 'de belachelijk onrealistische verwachting van vrouwen in haar vak' en vanwege huidproblemen door de dikke lagen make-up die zij altijd had moeten dragen voor haar werk. De zangeres heeft in het verleden veel last gehad van acne.

Nu Keys weer met make-up in de media is verschenen, wil ze duidelijk maken dat ze niemand iets wil opleggen. ,,Make-up kan zelfexpressie zijn. Het is niet mijn bedoeling om mensen te schande te maken", zegt Keys in het interview met Allure. ,,Niemand zou zich moeten schamen om de manier waarop hij of zij kiest zichzelf neer te zetten. Ik ben geen slaaf van de make-up, en geen slaaf van geen make-up. Ik kan op elk moment beslissen wat ik ermee wil. Dat is mijn goed recht."

Hoewel Alicia Keys er dus nu al een tijdje voor kiest om make-uploos door het leven te gaan, zijn er ook heel wat sterren die (in het verleden) juist iets te diep in de verfdoos hebben gegraven.