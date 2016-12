Samsung app moet huidproblemen oplossen

Last van verstopte poriën, een vette huid of acné? Als het aan technologiebedrijf Samsung ligt, is dat binnenkort verleden tijd.

Samsung lanceert in het nieuwe jaar twee nieuwe gadgets, beide gericht op huidverzorging. Dat schrijft Metro UK. De technische snufjes heten de Lumini en S-Skin.

Lumini

De Lumini is een soort cameraatje die je langs je gezicht haalt en onzuiverheden opspoort. Sproetjes, puisten, een olieachtige huid en verstopte poriën: geen enkele tekortkoming blijft onzichtbaar. Vervolgens wordt de ‘huiddata’ naar een app op je telefoon verstuurd, waarna je een advies krijgt van het soort huidverzorging dat je zou moeten gebruiken.

S-Skin

Het andere huidproduct dat Samsung lanceert in 2017, is een LED-apparaat dat door straling oneffenheden moet vervagen. Ook de S-Skin werkt met een app. In deze app moet je vragen beantwoorden, waarna je aanbevelingen krijgt voor specifieke gezicht- en ooglapjes. Deze zouden minuscule naaldjes in je gezicht duwen (!), wat weer goed zou werken tegen huidveroudering.

Je kunt je natuurlijk afvragen hoe onafhankelijk Samsung staat met betrekking tot de merken die je krijgt aanbevolen. Bovendien is Samsung het merk dat vorig jaar nog massaal telefoons terug moest halen, vanwege ontploffingsgevaar. Misschien kun je dus maar beter gewoon naar de dermatoloog gaan als je huidproblemen hebt.