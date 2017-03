5x Nederlands én succesvol op Kickstarter

Een goed idee, maar geen geld? Populaire crowdfundingswebsites als Kickstarter en Indiegogo bieden de oplossing. Jonge Nederlandse ondernemers gooien hoge ogen.

Zo worden de houten horloges van de Lichtenvoordse ondernemers Bart Hulshof en Theo Lurvink deze maand de hele wereld overgevlogen en hadden nog nooit zoveel mensen gehoord van familiebedrijf Miniot uit Schagen. Deze vijf ontwerpen uit de polder gaan de hele wereld over.

Wheel

Nog negen dagen lang kun je de minimalistische platenspeler Wheel van familiebedrijf Miniot uit Schagen via Kickstarter kopen. Wheel is niet zomaar een platenspeler: je kunt 'm namelijk zowel horizontaal als verticaal (aan de muur) plaatsen. De speler heeft een ingebouwde naald en begint met draaien zodra je er een vinylplaat oplegt. Door middel van een 'tikje' tegen Wheel kun je de plaat pauzeren of door naar het volgende nummer. Ruim 115 mensen kochten Wheel (à 568 euro) en het doel van €50.000 heeft Wheel met €329.000 al ruim overschreden.

iBand

Het is de vraag óf je überhaupt met een slaapband op je hoofd wilt slapen, maar het idee is zeker geinig: de Nederlandse uitvinding iBand haalde via crowdfundingwebsites Kickstarter en Indiegogo samen ruim een miljoen dollar op. Wat het doet? De iBand is in feite een EEG-monitor waarmee hersengolven tijdens de slaap gemeten worden. De gadget belooft niet alleen je nachtrust te verbeteren maar biedt je ook de mogelijkheid om zelf controle te hebben op je dromen.

Troy

Theo en Bart van het jonge Achterhoekse bedrijf Lumbr hoopten met houten horloge Troy 30K te verdienen. Nu hebben de twee via Kickstarter en Indiegogo ruim een ton binnengesleept met hun bijzondere ontwerp. „100.000 euro is ook voor ons een ontzettende boost om door te gaan met Troy. Blijkbaar vinden mensen over de hele wereld dit een gaaf horloge”, vertelt Lurvink enthousiast. Wat zo bijzonder is aan het horloge? Troy is uitgevoerd in massief eikenhout en walnoothout en het enige houten horloge met een volledig zichtbaar binnenwerk.

Wing

Nog zo'n succes is Wing: 'The affordable premium wireless earphone', uit de koker van jonge studenten Jordy en Joep. Ze ontwikkelden de eerste betaalbare draadloze koptelefoon speciaal voor sporters. Hardlopers hebben 't niet zo op draadjes en de koptelefoons die al bestonden waren behoorlijk aan de prijs. Vroege vogels betaalden voor Wing nog geen 34 euro, maar die zijn inmiddels allemaal uitverkocht. Wie Wing wilt kopen betaalt nu 54 euro. De twee uit Rotterdam hebben ruim 80.000 euro opgehaald, meer dan het dubbele dan hun eigenlijke doel.

Hengbalance lamp

Het Nederlandse designersplatform Allocacoc DesignNest lanceerde via Kickstarter de Heng balance lamp en wist binnen 25 uur het doel van 10.000 euro te halen. Niet zo gek, want de lamp is niet alleen prachtig vormgegeven, maar was ook nog eens hartstikke betaalbaar (35 euro). Het idee is even origineel als simpel: de twee houten balletjes dienen als schakelaar. En hoewel je de lamp inmiddels niet meer via Kickstarter kunt bestellen, kun je wel een pre-order plaatsen op de site van DesignNest.