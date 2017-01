Schoonmaken oren onnodig en slecht: Do's en Dont's

Het is niet erg smakelijk om te zien dat iemand hele vieze oren heeft. Daarom lijkt het heel logisch om je oren schoon te maken door gebruik te maken van bijvoorbeeld wattenstaafjes. Een update van de richtlijnen van de Amerikaanse Academie voor oor- en keelstudies raadt echter aan niet te fanatiek te zijn met het schoonmaken van je oren.

Volgens Seth R. Schwartz, mede verantwoordelijk voor het opstellen van de hernieuwde richtlijnen, is de update zeer belangrijk: „Mensen hebben de neiging om hun oren schoon te maken, omdat ze denken dat oorsmeer een indicatie is van onreinheid. Dat is onjuist en leidt tot bedreiging van de gezondheid van de oren.”

Oorsmeer wordt aangemaakt door het lichaam

Hoe zit dat dan? Oorsmeer is een normale stof die het lichaam aanmaakt om de oren schoon te maken, te beschermen en te ‘oliën’. Via oorsmeer is je oor in staat zichzelf te reinigen: stofjes en viezigheid blijven aan het oorsmeer plakken en kunnen zo niet verder je oor indringen. Kauwen en je kaak bewegen leidt er, in combinatie met huidgroei in je gehoorkanaal, toe dat de oorsmeer uiteindelijk je oor verlaat.

Lees ook: Waarom je geen wattenstaafjes moet gebruiken

Doordat dit ‘zelfreinigingsproces’ niet altijd even soepel verloopt, komt het wel eens voor dat oorsmeer zich ophoopt. Hierdoor kan het oorkanaal deels worden geblokkeerd: „Patiënten denken vaak dat ze kunnen voorkomen dat oorsmeer zich ophoopt door hun oren schoon te maken met wattenstaafjes, paperclips, oorkaarsen en allerlei andere dingen waarvan je je niet kunt voorstellen dat mensen ze in hun oren stoppen”, legt Schwartz uit. „Het probleem is dat deze poging om het probleem te elimineren alleen maar leidt tot meer problemen, omdat de oorsmeer verder het oorkanaal in wordt geduwd.”

Door met bijvoorbeeld een wattenstaafje het oorsmeer verder het oor in te duwen, kunnen de trommelvlies en het oorkanaal worden beschadigd. Dat kan weer leiden tot gehoorverlies.

Do's en Dont's bij schoonmaken oren

De update van de Amerikaanse Academie voor oor- en keelstudies bevat dan ook enkele do’s en dont’s rondom het schoonhouden van de oren:

Maak je oren niet te vaak schoon. Dit leidt tot irritatie aan het gehoorkanaal, veroorzaakt infecties.

Stop geen dingen in je oor die kleiner zijn dan je elleboog. Wattenstaafjes, haarspelden, tandenstokers en allerlei andere te kleine voorwerpen kunnen je oor beschadigen. Dit kan leiden tot gehoorverlies, duizeligheid, ruis en andere oorklachten.

Gebruik geen oorkaarsen. Er is geen bewijs dat ze opgehoopte oorsmeer verwijderen.

Win medisch advies in als je symptomen hebt van gehoorverlies, een vol oor of oorpijn en je er niet zeker van bent of dat komt door oorsmeer.

Vraag je huisarts hoe je oorsmeer thuis aan kunt pakken. Mogelijk heb je medische of ooraandoeningen die sommige opties onveilig maken.

Zoek medische hulp als je oorpijn hebt of er etter of bloed uit je oor komt. Dit zijn geen symptomen van ophoping van oorsmeer en dient nader te worden onderzocht.

De hiervoor geldende richtlijnen stamden uit 2008 en waren aan een update toe.