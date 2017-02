Isabella Springmühl, modeontwerper met down

De 19-jarige Isabella Springmühl komt uit Guatemala en staat bekend als de eerste mode-ontwerper met het syndroom van Down. Ze fascineert de modewereld met haar geweldige talent. Metro praat met Springmühl over haar projecten.

Een geweldige passie voor mode en een ongelooflijk talent heeft deze 19-jarige millennial. Haar talent heeft haar al zover gebracht dat ze is uitgegroeid tot de bekendste ontwerper van Guatemala, ondanks dat ze werd ze gediscrimineerd vanwege het downsyndroom.

Isabella is de 19-jarige dochter van Isabel Tejada, die haar kind stimuleerde om haar liefde voor mode verder te ontplooien. Haar roeping leidde haar al naar verschillende modehoofdsteden. Afgelopen jaar was ze op de International Fashion Showcase en stond ze te boek als opkomend ontwerper op de London Fashion Week. Isabella werkt onder de naam Down to Xjabelle. Het merk is een hommage aan het traditionele Guatemalteekse handwerk. Isabella combineert dat met eigentijdse silhouetten. Met twee officiële collecties en een webwinkel heeft ze zelfs klanten in de Verenigde Staten. Isabella heeft daarmee haar doel bereikt om haar mening over mode wereldwijd te promoten.

Hoe kwam je erachter dat je van mode houdt?

Al sinds ik een klein kind ben, vind ik mode leuk. Mijn grootmoeder had een atelier waarin kleren werden gemaakt van Guatemalteekse stoffen. Het stroomt door mijn aderen. Mijn moeder stimuleerde mij om modebladen te gaan bestuderen om vervolgens zelf ontwerpen op papier te zetten. Later begon ik jurken te ontwerpen voor mijn poppen. Ik wist niet hoe ik moest naaien, dus maakte ik de kleren vast met pinnetjes. Daarna, toen ik op de middelbare school een project deed waarbij ik moest aangeven wat ik op de korte, middellange en lange termijn wilde doen, ontdekte ik dat mode mijn passie was. Ik wilde modeontwerper worden met een eigen merk. Ik heb zoveel geluk gehad en heb alles bereikt wat ik wilde bereiken. Tot nu toe, dan.

Hoe inspireer je jezelf?

Ik probeer mijn gevoelens te laten zien. Ik voel zoveel liefde voor iedereen, daarom zijn mijn ontwerpen vrolijk en kleurrijk. Guatemala heeft prachtige stoffen, dus die gebruik ik tijdens het creatieve proces. Mijn werk komt voort uit liefde voor mijn land.

Hoe ziet je dagelijkse routine eruit?

Die is elke dag anders. Na het ontbijt neem ik naailes of ga ik paardrijden. Ik volg ook zumbalessen. Elke dag ga ik naar mijn atelier om te ontwerpen. De naaisters maken echte stukken van mijn tekeningen. In de middag ga ik het internet op en leer ik mezelf meer over modeontwerpen.



Hoe maak je je jurken?

In een tekenboek waarin ik de ontwerpen schets. Daarna kleur ik ze in. Weer een stap verder maak ik ze op de computer in 3D en print ik ze. Ik laat aan de naaisters en borduursters weten hoe de ontwerpen er precies uit moeten komen te zien. Met hun hulp worden mijn ontwerpen werkelijkheid.

Vertel eens wat meer over je merk.

Het heet dus Down to Xjabelle. Down, omdat ik het downsyndroom heb. Xjabelle was de naam van mijn grootmoeders atelier.

Wat is de beste ervaring die je hebt gehad als modeontwerper?

Gekend worden in mijn werk! Ik ben heel gelukkig met alle liefde die ik van over de hele wereld ontvang!

Wat staat het merk nog te wachten?

Ik wil de wereld over met mijn merk! En ik wil dat iedereen weet dat Down to Xjabelle staat voor vrolijke kleuren!

En wat zijn jouw persoonlijke doelen?

Ik wil meedoen aan de modeweken in Milaan en New York. Nu volg ik naai-, snij-, en online cursussen. Ik werk hard om mijn doelen te bereiken.