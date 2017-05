Virals: Briljant wereldrecord wheelie rijden

Elke middag geeft Metro je een overzicht van de leukste video's die we zijn tegengekomen. Zie hieronder de virals van woensdag.

Wereldrecord wheelie rijden

De Japanner Masaru Abe zat maar liefst 13 uur op zijn scooter om een nieuw wereldrecord op zijn naam te zetten: continu wheelie rijden. Abe legde een afstand van meer dan 500 kilometer op een wiel af. Het oude record uit 1991, waarbij de motorrijder Yasuyuki Kudo het 331 kilometer wist vol te houden, was daarmee verpulverd.

Naaktloper op luchthaven

Bijzondere beelden vanaf het vliegveld in het Amerikaanse Atlanta. Daar liep vrijdagmiddag een vrouw naakt over de luchthaven Hartsfield-Jackson International.

Op Twitter werden beelden gedeeld waarop te zien is hoe de vrouw rustig over de luchthaven wandelt terwijl andere reizigers met verbazing toekijken.

Agent redt jongetje uit vijver

Een oplettende Amerikaanse politieagent heeft het leven gered van een 4-jarig jochie. Op beelden gemaakt met zijn bodycam is te zien hoe hij het jongetje uit het water vist.

Later bleek dat de 4-jarige jongen lijdt aan autisme. Hij was in de vijver gevallen en kon er niet op eigen kracht uitkomen.

Gelukkig zag agent Aaron Bulmer het gebeuren en kon hij op tijd ingrijpen. Chapeau!