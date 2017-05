TV-moment: Hans Klok verrast tijdens It Takes 2

Het opvallendste optreden kwam van illusionist Hans Klok, die best een aardige stem blijkt te hebben.

Trijnte Oosterhuis, Waylon en Glennis Grace kregen optredens van de kandidaten te horen, maar zagen niet wie de microfoon in handen had genomen.

Het tweede seizoen van It Takes 2 is van start gegaan. Wie wordt de opvolger van Jan Versteegh, die het eerste seizoen won?

