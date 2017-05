Heeft Europees succes Ajax ook een keerzijde?

De landstitel gaat dan voor 99% zeker aan de neus van Ajax voorbij, in de Europa League hebben de Amsterdammers een belangrijke stap gezet richting de finale. Een topprestatie, want het zou de eerste Europese finaleplek in 21 jaar betekenen voor de ploeg uit de hoofdstad.

Heeft Europees succes een keerzijde?

Maar heeft Europees succes niet ook een keerzijde? Bertrand Traoré werd woensdagavond uitgeroepen tot Ajacied van de wedstrijd, maar ook Hakim Ziyech speelde een weergaloos duel. De jonkies in de selectie laten nu al zien een hoog niveau te kunnen halen en dat zal ook clubs in het buitenland niet ontgaan.

De vraag van vandaag luidt: Gaat het Europees succes van Ajax de club spelers kosten?

Tegen Olympique Lyon begon Ajax weifelend. De Fransen hadden aanvankelijk de overhand. Dat veranderde nadat Traoré op aangeven van Ziyech de 1-0 binnenknikte. Even later verscheen Kasper Dolberg na een intelligente loopactie alleen voor de keeper nadat Traoré een kopduel won: 2-0.

Genieten van Ajax

Na rust was het duel een lust voor het oog. Het spel golfde heen en weer en vooral de defensie van Lyon liet regelmatig ruimtes liggen. Amin Younes tekende snel na rust voor 3-0. Een tegentreffer van Mathieu Valbuena leek Ajax in een lastig parket te brengen, maar op aangeven van Ziyech tekende Traoré voor zijn tweede.

Kansen om de score verder uit te breiden kwamen er wel, maar onder meer Younes, Ziyech en Klaassen lieten die kansen onbenut. Aan de andere kant trad André Onana enkele keren goed op, waardoor ook de Fransen niet meer tot scoren kwamen: 4-1.

Volgende week reist Ajax af naar Lyon. Daar mag het in principe met twee goals verschil verliezen; ook dan staan de Amsterdammers in de finale van de Europa League.