Duur telefoonabonnement wordt lening

Wie vandaag een telefoonabonnement met ‘gratis’ toestel wil afsluiten, kan tegen problemen aanlopen. Providers zijn vanaf vandaag namelijk verplicht om te controleren of je wel genoeg geld hebt. Reden tot zorg?

Telecomaanbieders moeten vanaf 1 mei 2017 controleren of je eerder hebt geleend en of je mogelijk betaalachterstanden hebt. Dit om de consument te beschermen tegen hoge leningen, Het kan dus zijn dat een provider ‘nee’ aan jou moet verkopen.

Lening

De ‘gratis’ telefoon bij een abonnement is in werkelijkheid namelijk niet gratis, maar een lening. Dat bepaalde de Hoge Raad in 2014. Daardoor is de Wet op het financieel toezicht van toepassing. Dit betekent dat een telefoonabonnement met toestel op afbetaling vergelijkbaar is met uitgesteld betalen bij een bank of webwinkel.

Huis kopen

Als je meer dan 250 euro moet afbetalen voor het toestel, dan wordt je abonnement aangemeld bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). Dit kan invloed hebben op andere leningen die je wilt afsluiten. Bij het kopen van een huis, zul je bijvoorbeeld minder kunnen lenen. Zodra je je telefoon hebt afbetaald, heeft je abonnement geen invloed meer op andere leningen.

Wat nu?

Als je geen BKR-registratie wil, zijn er alternatieven. De eerste is natuurlijk een goedkoper toestel uitzoeken, maar wij snappen ook dat dat geen oplossing is als je je zinnen hebt gezet op die ene smartphone. Je kan een simonly-abonnement overwegen en de telefoon er los bij kopen. Ook kan je een deel van de telefoon direct betalen en het resterende bedrag (dat onder de 250 euro uitkomt) lenen.