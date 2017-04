We willen minimaal 10 dagen vaderschapsverlof

Dat de gemiddelde Nederlander meer dagen wil, komt vermoedelijk door de lage positie die Nederland inneemt op de ranglijst van verlofdagen voor vaders in Europese lidstaten. Nederland bungelt met ‘slechts’ twee dagen betaald verlof vrijwel onderaan in Europa.

Lezers vinden het belangrijk dat de vader aanwezig is bij de eerste weken van de baby om zo een band op te bouwen met het kind. Maar ook de periode rond de zwangerschap met weinig slaap en meer verantwoordelijkheden zou zwaar zijn voor veel vaders. Zeker als er nog meer kinderen zijn in het gezin.

Na aanleiding van het voorstel van de EU vroeg Metro aan de lezers hoeveel vaderschapsverlof we in Nederland moeten hebben. Een kwart van de stemmers vindt dat kersverse papa's tien dagen vrij moeten krijgen.

Vaders in Europa moeten minimaal tien dagen verlof krijgen na de geboorte van hun kind. Dat staat in een voorstel van de Europese Commissie, maar dat vinden ook heel veel Nederlanders.

