Prinses Amalia opnieuw doelwit online getreiter

Je moet veel eelt op je ziel hebben, wil dit getreiter je als puber niets doen. Veel mensen vallen over de nare tweets die geschaard kunnen worden onder cyberpesten. Anderen vinden dat dit nou eenmaal bij een leven in de spotlights hoort.

Ook vorig jaar was het figuur van de 13-jarige prinses een gespreksonderwerp op Twitter. Schrijfster Stella Bergsma verzamelde als protest de lelijke tweets en postte ze een voor een op haar eigen Twitteraccount . Veel mensen hebben hun tweet inmiddels al verwijderd nadat er flink wat kritiek werd geuit.

Op Twitter ging het donderdag op Koningsdag opnieuw over het gewicht van prinses Amalia. Terwijl de kroonprinses liep te stralen in Tilburg, vonden sommige mensen op social media het nodig om de tiener te bestempelen als dik.

