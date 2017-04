In beeld: Koning viert verjaardag in Tilburg

De familie tourde ongeveer twee uur door de stad en bezocht dertien 'werelden' die een beeld geven van Tilburg. Dertien is naar het netnummer van Tilburg. Het feest eindigt op het Piusplein met 'Het Groots Slotevent', waar onder anderen Guus Meeuwis, Gers Pardoel, Kenny B en Roy Donders optreden.

De Koning vierde vandaag zijn 50e verjaardag in Tilburg. Heel oranje-minnend Nederland trok naar Brabant om de koninklijke familie te zien en hopelijk de hand te schudden.

