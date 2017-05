Reizigers vol met ideeën over schoonmaken trein

Tientallen mailtjes van reizigers met innovatieve ideeën voor het schoonmaken en -houden van treinen heeft NS binnen twee dagen ontvangen. Maandag vroeg de vervoerder om schoonmaakhulp en dat bleek een schot in de roos. Want wie reist er nou niet graag in een schone trein? „Naast ideeën laten reizigers weten voortaan na te denken over het zelf meenemen van hun afval uit de trein. Bewustwording. Geweldig”, zegt een enthousiaste Joost van der Bijl, manager Reiniging bij NS.

De teller stond woensdag op ongeveer honderd mails. Het zijn er zoveel dat Van der Bijl er rustig voor moet gaan zitten om te kijken hoeveel bruikbare ideeën er tussen zitten. „Ik heb meerdere voorstellen langs zien komen over geurbeleving in de trein. Want als het fris ruikt, zijn mensen sneller geneigd de trein schoon te houden.”

Maar ook ideeën voor slimme machines zoals een apparaat met mechanische borstels passeren de revue. „Het is draagbaar en je hoeft het alleen maar op de grond te zetten om het zijn werk te laten doen”, gaat Van der Bijl verder. „Denk aan de mobiele stofzuigers die er voor thuis op de markt zijn. Dat zou wel heel gaaf zijn.”

Slimme ideeën

Een idee die Van der Bijl nog hoopt te ontvangen is er een voor een soort hoge druk stoomapparaat. „Denk aan de film Ghostbusters waarbij ze met een mobiel apparaat op hun rug spoken uit de lucht zuigen. Maar dan een draagbare machine gevuld met een vloeistof waarmee je de vloeren kunt schoonmaken. Op deze manier zijn schoonmakers niet meer afhankelijk van een kraan of stopcontact in de buurt. Als een trein op een eindstation aankomt, hebben de schoonmakers 7 minuten om de toiletten in de trein te reinigen. Dan zou zoiets wel heel goed van pas komen.”

Meterslange armen

Ramen lappen is ook een hels karwei, al helemaal als dat er in dit geval 180.000 per week zijn. Maar op zich gaat dat nog wel van een leien dakje, behalve op één punt. „De binnenkant van de voorruiten van de machinist zijn moeilijk te bereiken. Je moet armen van een paar meter lang hebben om erbij te kunnen. Dus als iemand daar nog een goed idee voor heeft, graag!”

Testen

Uitgekozen ideeën worden getest in een speciaal daarvoor beschikbaar gestelde dieseltrein op een rangeerterrein in Zwolle. In deze dieseltrein, een DM 90, nodigt NS treinreizigers, bedrijven en ontwikkelaars uit om hun concept te testen en eventueel samen met NS verder uit te werken. Ideeën kunnen naar goed.idee@ns.nl.