Dit is de broer van icoon Che Guevara

Zijn oudere broer werd bekend met de bijnaam ‘El Che’. De vijftien jaar jongere Juan Martín Guevara eindigde met ‘Patatín’, zoals ze hem thuis noemden en wat jaren later in kranten ‘Tin’ werd. Tegenwoordig is ‘Tin’ Juan Martin Guevara een gepensioneerde Argentijn, uitgever en handelaar in de zogenoemde Habana cigars bij het bedrijf Puro Tabaco. Metro sprak met de 74-jarige man over zijn boek dat hij samen met de Franse journalist Armelle Vincent schreef: Che, My Brother.

Hoe is het om de broer van een mythe te zijn?

Ik ben de broer van Ernesto, of Ernestito, de man die naar verloop van tijd de mythe is geworden die Che Guevara vandaag is. Maar hij is nog altijd mijn broer en tegelijkertijd mijn partner op het gebied van ideeën. Een van de doelen van dit en andere interviews is om de mythe weer menselijk te maken.

Che is je broer. Heeft dat jouw leven ingewikkelder gemaakt?

Het is nooit een last geweest om de broer van Che te zijn. Mensen zeiden abusievelijk dat ik in zijn schaduw opgroeide. Veel mensen kennen zijn beeltenis, slechts weinigen hebben zijn werk gelezen (3000 pagina’s, red.).

Waarom heb je zo lang niet over je broer gesproken?

Enerzijds omdat ik niet besefte hoe belangrijk hij was en is voor een grote groep mensen in de wereld: zijn verhaal, zijn afbeelding, zijn manier van denken, zijn ethiek, noem maar op. En misschien ook omdat ik zijn status niet wilde ‘gebruiken’ om ‘op te klimmen’ naar een plek die niet bij mij hoort. Ik weet het niet, je zou het Freud moeten vragen.

Nu ik interviews geef, realiseer ik me hoe belangrijk het voor anderen is om meer te weten te komen over zijn familie, zijn leven, zijn menselijkheid en zijn manier van denken.

Wat is jouw belangrijkste herinnering aan Che?

De gesprekken die we hadden in Uruguay bij de OAS Conference in Punta del Este (1961, Organization of American States, red.). Onze gesprekken daar waren schaars en kort, maar zeer belangrijk voor me. We praatten over de wereld, Argentinië, Cuba, socialisme en nog veel meer.

Heeft jouw broer volgens jou tekortkomingen?

Natuurlijk. Hij was immers een mens. Natuurlijk wil je dat ik vertel wat die volgens mij waren. Het zou arrogant van me zijn om dat te doen. Fidel Castro zei ooit: ‘Che zou grote risico’s nemen voor elk probleem, soms zonder rekening te houden met de waarde van zijn eigen leven voor anderen.’ Dat is misschien zo, maar hij had het ook in zich om een leider te zijn, waardoor hij vaak het voortouw nam, zelfs als hij daarbij zijn eigen leven riskeerde.

In zijn teksten maakte hij fouten, zoals in zijn boek over Congo. In Bolivia waren er natuurlijk ook fouten. Maar alles over Bolivia is zo omringd geweest door mysteries dat het moeilijk is om te zeggen wat fouten waren, wat toeval was en ga zo maar door.

Wat vind je ervan dat Che een commercieel fenomeen is geworden?

Ik denk aan het horlogemerk Rolex, dat reclame maakt met zijn beeltenis en van hem een ‘aangename’ revolutionair maakt. Het populariseren brengt het risico met zich mee dat zijn echte gedachtes en acties in de vergetelheid raken. Maar aan de andere kant, altijd als er een goed ‘product’ is, is er een goede verkoper die het gebruikt. Het komt erop neer dat Che een goed ‘product’ is dat verkoopt.

Zou je broer van het huidige Cuba houden?

Ik kan niet met zekerheid zeggen wat Che zou denken. Maar ik weet zeker dat hij helemaal niet blij zou zijn met hoe het met de wereld gaat. Hij zou voorop in de strijd gaan om het te veranderen. Cuba heeft zijn revolutie gehad, heeft een samenleving gebouwd met niveaus van solidariteit en gerechtigheid en het verdedigt in een vijandige wereld.

In plaats van het bekritiseren van Cuba denk ik dat het beter is om te doen wat we kunnen om de wereld te veranderen.

Is Trump een stap terug na Obama?

Ik denk dat het eerder laat zien dat het echte Noord-Amerika aan het licht is gekomen, met al zijn onderliggende problemen. Als het een stap terug is, moeten Amerikanen dat oplossen.

Denk je dat je broer paus Franciscus zou mogen?

Die vraag zou je moeten omdraaien en aan de paus vragen. Wat vindt hij van Che?

Auteur: Paola Rizzi