Spreekbeurt over Koningsdag

Peter heeft in opdracht van Metro speciaal voor Koningsdag een spreekbeurt gehouden over het koningshuis en deze gedeeld op zijn YouTube-kanaal.

Het is Koningsdag! Een dag van oranje tompoezen eten, struinen op de vrijmarkt, biertjes drinken en op de bank kijken naar de koninklijke familie. Maar wat weten we eigenlijk van de Oranjes?

