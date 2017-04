Koningin Máxima treft Ivanka Trump

Koningin Máxima heeft dinsdag in Berlijn een gesprek gehad met Ivanka Trump, 'first daughter' en adviseur van haar vader de Amerikaanse president Donald Trump. Dat gebeurde voorafgaand aan de paneldiscussie ‘Inspiring women: Scaling up women’s entrepreneurship.' De koningin en de presidentsdochter namen aan de bijeenkomst deel op uitnodiging van de Duitse bondskanselier Angela Merkel, met wie Máxima eveneens een persoonlijk onderhoud had.

Ivanka Trump

De discussie waaraan onder anderen ook IMF-directeur Christine Lagarde en de Canadese minister van Buitenlandse Zaken, Chrystria Freeland, deelnamen richtte zich op de kansen en uitdagingen van vrouwelijk ondernemerschap om de economische positie van vrouwen wereldwijd te verbeteren. Máxima sprak in haar functie als speciaal vertegenwoordiger van de VN-secretaris-generaal met als opdracht het wereldwijd bevorderen van toegang tot financiële diensten, met name ook voor vrouwen zoals ze in de tête-à-tête met Ivanka Trump uitlegde.

De panelleden werd gevraagd wie zichzelf feminist noemde. Angela Merkel vond dat ze dat etiket niet verdiende en ook koningin Máxima stak haar hand niet op. 'What is in a name?', vroeg ze hardop. Vervolgens somde ze een aantal voorwaarden op. 'Als het betekent dat een vrouw vrijheid van keuze heeft, zelf haar leven inhoud kan geven en gelijke mogelijkheden heeft om zich te ontplooien zodat ze goed voor haar familie en zichzelf kan zorgen, en ze een gelijkwaardige bijdrage aan de samenleving kan leveren, dán ben ik ook feminist'.

Feminist

Die definitie kreeg meteen bijval. 'Dan ben ik het ook', aldus Angela Merkel. 'Dankzij de definitie van koningin Máxima kan iedereen in het panel zich feminist noemen', voegde Christine Lagarde eraan toe. Ivanka Trump hield van een brede definitie, waarbij gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen voorop stond. Haar vader had zijn kinderen ook al altijd gelijke kansen gegeven, vertelde ze tijdens de discussie.