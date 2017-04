Maandhoroscoop Waterman Mei 2017

Jij zult deze maand liever naar de voetbalwedstrijd van je kind gaan of op een andere manier plezier maken dan dat je overuren maakt. Een verstandige beslissing, huis en haard zijn in deze periode belangrijker voor jou dan carrière en status. En zeg nou zelf hoe lang kun je nog werken en hoe lang kun je nog op die manier aandacht besteden aan je kind? Het leven is te kort om er niet van te genieten, dat is wat er door jouw hoofd speelt. Je zult veel liefde ontvangen van de mensen die dicht bij je staan en ook letterlijk dichtbij wonen.