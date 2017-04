Maandhoroscoop Vissen Mei 2017

De tijd is aangebroken om wat zelfverzekerde op te treden. Geloof in jezelf, want echt je bent het meer dan waard. Als anderen al denken dat jij een bepaalde opgave aan kunt, waarom twijfel je daar zelf dan nog aan? Je kunt nog beter werk afleveren als je ook zelf weet wat je wel en niet kunt. Valse bescheidenheid is dus niet op zijn plaats, wees realistisch. Het is inderdaad moeilijker je eigen kwaliteiten op hun waarde te schatten dan de kwaliteiten van anderen. Een ander lijkt het altijd beter te doen dan jij, maar dat is niet zo. Geloof in jezelf.