Maandhoroscoop Steenbok Mei 2017

Alhoewel je niet zoveel tijd en energie aan je vriendenkring besteedt als anders in deze periode, zal het waarschijnlijk wel allemaal om liefde en relatie draaien in je leven. Je partner is het centrum van jouw gedachten. Misschien willen jullie wel lekker met zijn tweeën onderduiken en slechts van elkaar genieten. Wat dacht je van lekker samen op skivakantie gaan of ingesneeuwd raken tijdens een vakantie? Geen aanloop voor jullie, jij voelt veel meer voor een vakantie naar bijvoorbeeld Las Vegas en dan stiekem trouwen. Als dat is wat je wilt, volg dan je dromen. Ook als je omgeving een groot feest in gedachten heeft.