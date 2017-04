Daghoroscoop Ram 1 Mei 2017

Het is verstandig onenigheid uit de weg te gaan, als het niet direct met jou verband houdt. Je kunt geen problemen van of voor anderen oplossen, hoe graag je dat soms ook wilt. Je hebt zelf toch wel problemen genoeg.

