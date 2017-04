Daghoroscoop Weegschaal 8 April 2017

Je gaat samenwerken, maar wil jij dat werkelijk? Heb jij echt een gemeenschappelijk doel? Bepaal eerst of je niet sneller alleen je doelen kunt nastreven of dat deze samenwerking echt iets oplevert.

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?

Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!