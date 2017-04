Daghoroscoop Waterman 24 April 2017

Zolang jij geen "nee" zegt krijg je steeds meer te doen. Pas op dat je jezelf niet over de kop werkt. Misschien moet jij dat "nee" zeggen vast gaan oefenen. Wacht niet tot het te laat is.

