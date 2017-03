Daghoroscoop Vissen 1 April 2017

Je kunt het werkelijk niet maken om niet te doen wat je hebt beloofd. Je hebt er geen zin in, maar men rekent volledig op jou. Dus kom op, belofte maakt schuld. Na afloop heb je een voldaan gevoel.

