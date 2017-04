Daghoroscoop Tweeling 28 April 2017

Blijf goed letten op de gevoelens van anderen. Het is jammer als jij wel je eigen gevoelens een rol laat spelen in je plannen, maar dat je de gevoelens van anderen eenvoudigweg aan de kant schuift.

