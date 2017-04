Daghoroscoop Stier 24 April 2017

Je zou vandaag het liefst je tijd willen doorbrengen met de mensen waar je om geeft. Natuurlijk is er nog veel te doen, maar... vat je taken toch niet altijd zo zwaar op. Neem vandaag de tijd om het echt gezellig te maken met je dierbaren.

