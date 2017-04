Daghoroscoop Ram 28 April 2017

Jij bent bang een bepaalde beslissing te nemen. Niet bang zijn. Gewoon doen. Bedenk niet wat er allemaal mis kan gaan, maar bedenk wat er allemaal goed kan gaan. Dat is toch te mooi om te laten lopen.

