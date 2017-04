Daghoroscoop Kreeft 6 April 2017

Vandaag denk jij helemaal niet na, maar vier je feest. Dat is voor een keer niet erg, als je maar binnen je eigen grenzen blijft. Je zult uiteindelijk wel de consequenties van je daden moeten dragen.

