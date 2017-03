Daghoroscoop Kreeft 1 April 2017

Wees niet te hard voor jezelf als je handelen negatieve gevolgen heeft. Je gedrag was "slechts" de aanleiding, de oorzaken liggen veel dieper en zeker niet bij jou. Dat weet je zelf ook heel goed.

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?

Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!