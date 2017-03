Daghoroscoop Weegschaal 8 Maart 2017

Schrijf het woord "Geduld" op een briefje en lees dat vandaag elk uur. Misschien dat je zo kunt voorkomen dat je overhaaste beslissingen neemt. Je weet toch dat geduld hebben niet jouw sterkste kant is.

